Ue flash mob +Europa | Europa reagisca a Trump governo Meloni ambiguo

Roma, 9 dic. (askanews) – “L’attacco di Trump all’Europa segna uno spartiacque. I paesi europei, i cittadini europei debbono reagire, prendere in mano il loro destino e chiedere più Europa, chiedere una maggiore integrazione europea a partire dalla politica estera e di difesa”. Lo ha detto Riccardo Magi, leader di +Europa, davanti a palazzo Chigi dove è stato organizzato un flash mob per accogliere il presidente dell’Ucraiona Volodymyr Zelensky, a colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I rappresentanti di +Europa hanno srotolato una grande bandiera realizzata cucendo 27 vessilli della Ue, con al centro una bandiera ucraina: oltre a Magi e a Benedetto Della Vedova, presenti anche i parlamentari di Pd e Azione, Filippo Sensi e Giulia Pastorella, oltre a Eric Joseph, dell’associazione EuropaNow!. 🔗 Leggi su Ildenaro.it