Recentemente, il medievista Alessandro Barbero ha espresso la propria posizione contro la riforma Nordio, definendola un esempio di stato autoritario. La sua opinione si inserisce nel dibattito acceso tra sostenitori e oppositori, coinvolgendo anche figure pubbliche di diversi settori. Tuttavia, il commento di Di Pietro ha messo in discussione la sua comprensione del testo, ricordando che Barbero non avrebbe letto il documento in questione.

Nella guerra ingaggiata da vip, professori, uomini di spettacolo per il No al referendum è sceso in campo il medievista Alessandro Barbero. la crociata del volto noto della divulgazione storica sta tenendo banco, tanto da meritare una bella lavata di capo da parte di Antonio Di Pietro: come noto, fautore del Sì al referendum per la riforma Nordio. Il professore contro l’ex pm. Un duello a colpi di social e lettere fra lo storico e il magistrato che fu simbolo Di Mani pulite. Il primo, schierato con il “No”, ha postato un video sui canali del comitato dell’Anm. Il secondo, testimonial del Sì e componente del comitato della Fondazione Einaudi, ha preso carta e penna e gli ha risposto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Barbero contro la riforma Nordio: “E’ da stato autoritario”. Di Pietro lo smaschera: “Lei non l’ha letta”

Referendum giustizia, scontro tra Di Pietro e lo storico Barbero, l’ex PM: “Lo stimo, ma non ha letto la riforma”

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni tra figure pubbliche. Questa volta, l’ex PM Di Pietro e lo storico Alessandro Barbero si sono confrontati pubblicamente. Barbero, dichiarando il suo voto contrario, ha affermato di rispettare Di Pietro ma di non aver ancora letto la riforma in modo approfondito. La discussione continua a focalizzare l’attenzione sulla complessità delle questioni giudiziarie e sulle implicazioni del voto.

Referendum sulla giustizia. Barbero in campo per il No. Di Pietro: legga la riforma

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni tra gli esponenti politici. Barbero si schiera per il No, mentre Di Pietro invita a leggere attentamente il testo della riforma della magistratura. È importante valutare con attenzione i contenuti di questa proposta prima di esprimere il proprio voto, per comprenderne gli effetti e le implicazioni sul sistema giudiziario italiano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

"Al referendum sulla giustizia voterò no". Lo annuncia il professor Alessandro Barbero in un video sui social rilanciato dal comitato "Giusto dire no". Per Barbero, "la riforma indebolisce il Csm". "A me - spiega - sembra che con un Csm dove i membri magistrati - facebook.com facebook

Alessandro Barbero spiega, con la chiarezza che lo contraddistingue, le ragioni del NO al referendum sulla riforma della giustizia x.com