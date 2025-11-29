Caduta Libera, The Wall e. Scherzi a Parte. C’è poco da fare: se l’innovazione non abita a Cologno Monzese, con l’exploit della Ruota è stata definitivamente sfrattata. Succede così che l’approdo di Max Giusti su Canale 5 sia nel segno della tradizione. Per il comico romano nessun nuovo programma ma la riedizione di titoli della rete che strizzano l’occhio al passato. In alcuni casi recente, in altri molto meno, come per il celebre programma di Scherzi. Possiamo annunciarvi, infatti, che, con una comprensibile riservatezza, sono iniziate già da un paio di mesi le registrazioni degli scherzi (non le puntate) del programma portato al successo da Fatma Ruffini che dovrebbe tornare in video prossimamente con Max Giusti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - BOOM! Al via gli Scherzi a Parte di Max Giusti