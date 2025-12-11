Scherzi a parte Max Giusti e Diletta Leotta verso la conduzione
Secondo il settimanale Oggi, Max Giusti e Diletta Leotta sono in pole position per condurre la nuova stagione di
Secondo il settimanale Oggi Max Giusti e Diletta Leotta condurranno la nuova stagione di Scherzi a parte: tutte le novità previste. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
LANDO NORRIS É CAMPIONE DEL MONDO Scherzi a parte, Max domina il weekend ma non basta. Lando oggi riesce a tenere a bada le emozioni e ottenere il minimo sindacale, terzo alla bandiera a scacchi - facebook.com Vai su Facebook
Siamo su scherzi a parte? #JuveUdinese #juventus #var Vai su X
Scherzi a Parte torna su Canale 5: Max Giusti e Diletta Leotta in pole ma niente è ancora deciso - Scherzi a Parte, lo storico show nato nel 1992, si prepara a fare il suo grande ritorno su Canale 5. Si legge su quilink.it
Scherzi a Parte con Max Giusti: Tutto Quello che Devi Sapere sul Ritorno in TV! - Scherzi a Parte: Ritorno in TV nel 2026 con Max Giusti come Nuovo Conduttore Scherzi a Parte, il programma di intrattenimento icona della televisione italiana, fa il suo atteso ritorno nel 2026 con un ... Segnala notizie.it