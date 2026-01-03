Coppa del Mondo Under 20 di spada | oggi Basilea da domani dirette su Assalto – La TV della Scherma

Oggi a Basilea prende il via la Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile, mentre da domani si concentrerà l’attenzione sulla competizione femminile a Udine. Tutte le fasi decisive saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, offrendo un approfondimento completo sulle giovani promesse di questa disciplina.

Scatta oggi da Basilea la Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile, mentre da domani l’attenzione si sposta su Udine: tutte le fasi decisive della prova femminile saranno in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Prende il via oggi da Basilea il 2026 della scherma giovanile internazionale. In Svizzera è in programma . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Oggi a Napoli le finali del Circuito Europeo Cadetti di spada in diretta su “ASSALTO – La TV della Scherma” Leggi anche: Scherma, a Brindisi il Circuito Europeo Under 23 di Spada in diretta su Assalto – La TV della Scherma La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Coppa del Mondo Under 20 di spada dà il via al 2026 della scherma: da sabato la tappa maschile di Basilea, domenica inizia invece la tre giorni femminile a Udine; Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine; Erika Saraceni: il record Under 20 nel salto triplo, i primi Mondiali e l'obiettivo Olimpiadi · Atletica; L'Italia nel 2025 | Review nazionali italiane. Coppa del Mondo Under 20 di spada: oggi Basilea, da domani dirette su Assalto – La TV della Scherma - Scatta oggi da Basilea la Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile, mentre da domani l’attenzione si sposta su Udine: tutte le fasi decisive della prova femmi ... sportface.it

Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine - La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all’udinese Giulia ... udine20.it

Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme - Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su ... sportface.it

CROSSISTA NATA Dopo i primi podi in Coppa del Mondo… Ci vuole una bella pedalata! Snowboard cross o ciclocross, Michi Moioli è forte sempre! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.