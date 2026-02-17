Il Comitato Olimpico Internazionale ha condannato i comportamenti violenti dei giocatori di hockey, che si sono resi protagonisti di colpi proibiti e risse durante le partite. Le immagini di bastonate e spinte brutali hanno fatto il giro dei media, attirando l’attenzione su come la sportività venga spesso messa da parte sul ghiaccio. Durante l’ultima partita, alcuni atleti si sono spinti con forza, hanno afferrato collettivamente i colleghi al collo e sono arrivati anche a scambiarsi schiaffi, coinvolgendo quasi tutti i partecipanti in scene di tensione.

Milano – Vigorosi spintoni (nella migliore delle ipotesi), ma anche mani al collo, accenni di scazzottate fino a vere e proprie risse che finiscono per coinvolgere la maggior parte dei contendenti. La pista di ghiaccio come un ring, succede spesso nelle partite di hockey e poi si riprende a giocare come se nulla fosse successo. Questo avviene soprattutto nella NHL, la Lega Professionistica dei supercampioni milionari nordamericani. Talento e muscoli con il “pepe“ dei colpi proibiti. Tutto tollerato. Ma nel torneo olimpico tutto ciò non dovrebbe essere ammesso, e il condizionale è d’obbligo perché poi gli arbitri talvolta chiudono un occhio, anche due. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpi proibiti, bastonate e scazzottate, il Cio condanna i ‘bad boys’ picchiatori dell’hockey: “Dov’è il fair play olimpico?”

Fair Play for Life 2025: l'emozione e la bellezza autentica dell'etica

All’imprenditore Fantini il premio Fair PlayL'imprenditore Claudio Fantini, titolare del Fantini Club di Cervia e figura di spicco nel settore turistico sportivo della riviera romagnola, ha ricevuto il prestigioso premio Fair Play dal Panathlon Club Cesena, riconoscimento che celebra i valori di correttezza e sportività nel mondo dello sport e dell'imprenditoria.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.