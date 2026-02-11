Pompei fine di un accordo storico | guide in piazza contro Zuchtriegel

Le guide di Pompei sono scese in piazza per protestare contro il direttore Gabriel Zuchtriegel. Dopo la sua decisione di cancellare la postazione all’interno degli scavi, non c’è stato nessun segnale di apertura al dialogo. Le guide vogliono far sentire la loro voce e chiedono chiarimenti. La manifestazione è ormai certa, e il clima tra guide e gestione degli scavi si fa sempre più teso.

Nessun segnale di apertura al dialogo da parte del direttore Gabriel Zuchtriegel dopo la cancellazione della postazione all'interno degli scavi e così le guide turistiche confermano la manifestazione. Venerdì 13 febbraio dalle 11 a piazza Esedra (porta marina inferiore) è infatti in programma un presidio, al quale è annunciata la presenza di centinaia di lavoratori. Al centro dell'iniziativa, la decisione assunta dalla direzione di abolire, dopo quindici anni, la postazione riservata alle guide agli ingressi del parco. Una scelta, quella della protesta, annunciata nei giorni scorsi con una lettera inviata a Zuchtriegel dalla Filcams Cgil Napoli e che ha suscitato la netta presa di posizione dello stesso direttore.

