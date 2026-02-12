Parco archeologico di Pompei Caramiello | tutelare comparto guide turistiche ho portato il caso in parlamento

Caramiello porta in Parlamento il problema delle guide turistiche Il rappresentante delle guide turistiche di Pompei ha presentato un’interrogazione al Parlamento, chiedendo di intervenire sulla chiusura delle postazioni di lavoro. Secondo lui, questa decisione mette a rischio migliaia di posti di lavoro e viola le regole della libera concorrenza nel parco archeologico. La questione sta creando tensione tra le associazioni di settore e l’amministrazione del sito.

La denuncia in Aula contro la chiusura delle postazioni per le guide turistiche abilitate: "Rischio per migliaia di posti di lavoro e violazione della libera concorrenza nel Parco Archeologico di Pompei". "Sono intervenuto in Aula per portare all'attenzione del Governo una criticità che rischia di annientare migliaia di posti di lavoro, conseguente alla decisione della direzione del Parco Archeologico di Pompei di chiudere le postazioni riservata alle guide turistiche abilitate. La motivazione reale, secondo quanto emerso, sarebbe la volontà di organizzare e commercializzare le visite guidate tramite il sito web del parco, sfruttando una posizione dominante che, a parere mio, ostacola la libera concorrenza.

