Banda Piazzolla celebra le festività con il nuovo video Natale in festa

Banda Piazzolla torna a farci sorridere con il nuovo videoclip

Anche quest’anno Banda Piazzolla torna il tradizionale videoclip dedicato alle festività natalizie. La canzone si intitola "Natale in festa" ed è stata scritta da Pino Piazzolla con l'intento di portare un po' di allegria e serenità in questi giorni, non sempre facili per tutti.Il video è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

