C’è un alligatore nel canale! scattano le ricerche a Paestum ma la questione non è chiara

Un ristoratore di Capaccio Paestum ha avvisato le forze dell’ordine: un alligatore nuota nel canale di bonifica Laura Nuovo. Sul posto sono arrivati subito i vigili e i tecnici, che stanno cercando di capire se si tratti di un animale domestico abbandonato o di qualcosa di più serio. La zona è stata transennata e le ricerche sono ancora in corso, ma nessuno ha ancora visto l’alligatore di persona. La gente del posto è in allerta, mentre si cerca di capire come sia finito in quella parte di campagna.

Un insolito allarme sta scuotendo la tranquillità di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Tutto è iniziato quando un ristoratore locale ha segnalato la presenza di un alligatore all'interno del canale di bonifica "Laura Nuovo". La zona, caratterizzata da un intreccio di corsi d'acqua e aree agricole, è diventata improvvisamente il centro di un'operazione di monitoraggio che coinvolge esperti, volontari e forze dell'ordine. Per far fronte alla minaccia, è stato attivato un imponente schieramento di forze. Le guardie ecozoofile, il WWF e la Protezione Civile stanno perlustrando l'area palmo a palmo.

