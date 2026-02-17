Mamoru Hosoda ha scelto di adattare la storia di Amleto nel suo nuovo film, “Scarlet”, per esplorare i temi di vendetta e perdono. Il regista giapponese ha inserito nel film dettagli concreti, come una scena in cui il protagonista si confronta con un passato difficile, per rendere più realistica la sua riflessione sul conflitto interiore.

“Prima di intraprendere il viaggio della vendetta, scava due fosse”, dice un proverbio, attribuito -forse impropriamente- a Confucio. Questa frase, in qualche modo, riassume alla perfezione il significato più intrinseco di Scarlet, il nuovo film di animazione scritto e diretto da Mamoru Hosoda ( Belle, The Boy and the Beast ). Il regista ha impiegato quattro anni per realizzare la pellicola, estremamente complessa dal punto di vista tecnico e narrativo. La vicenda si apre nel Regno di Danimarca, dove si sta consumando la più classica delle tragedie shakespeariane: Hamlet. La storia la conosciamo tutti: il malvagio Claudio fa uccidere suo fratello, il re Amleto, sposandone la vedova, Gertrude. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

"Scarlet", la recensione: nel suo nuovo film, Mamoru Hosoda rilegge Amleto per parlare di vendetta e perdono

Anime Watch Party a Roma: arriva Scarlet di Mamoru HosodaA Roma, venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:30, si svolge la proiezione speciale del film d’animazione Scarlet di Mamoru Hosoda al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, organizzata nell’ambito di un’Anime Watch Party che prevede anche un incontro di approfondimento con il pubblico.

