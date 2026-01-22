Incidente stradale Conducente estratto dall' abitacolo dai vigili del fuoco

Da arezzonotizie.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti questa sera, 22 gennaio, alle ore 19, a Castiglion Fiorentino, a seguito di un incidente stradale. Durante l’intervento, il conducente è stato estratto dall’abitacolo. L’intervento ha richiesto l’uso di attrezzature specializzate per garantire la sicurezza e la stabilità della persona coinvolta.

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti poco prima le 19 di stasera, 22 gennaio, per un incidente stradale che si è verificato nel comune di Castiglion Fiorentino. Il conducente dell'auto è stato aiutato dai vigili del fuoco a uscire dall'abitacolo e poi affidato alle cure del personale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro tra due auto: conducente estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco

Leggi anche: Perde il controllo e finisce fuori stradale: automobilista estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Incidente di Babbo Natale sull’autostrada – Vigili del fuoco in azione |(AI)

Video Incidente di Babbo Natale sull’autostrada – Vigili del fuoco in azione |(AI)

Argomenti discussi: Auto si ribalta sulla Sp76, conducente ferito ed estratto dall'abitacolo; Schianto a San Sperate, un ferito grave estratto dalle lamiere; Incidente di fronte alla cascata delle Marmore, ferito un ultraottantenne; Incidente fra tre auto, una persona ferita e code.

incidente stradale conducente estrattoTerrificante incidente, conducente estratto dalle lamierePauroso incidente verso le 22.30 di ieri, giovedì 15 gennaio, a Lusia, in via Marasso, dove un autotreno è uscito di strada, per poi sfondare la recinzione esterna di una abitazione. Spaventosa la sce ... polesine24.it

incidente stradale conducente estrattoIncidente all’alba, auto si ribalta: conducente estratto dalle lamiereStrada chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza Incidente stradale nelle prime ore del mattino di oggi in via Campo dell’Aviazione, a Camerano. Poco dopo le 6:30 un’au ... youtvrs.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.