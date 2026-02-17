Satta e Beretta un amore che vale oro | Pronta a sposarmi e ad avere un figlio con lui

Melissa Satta ha annunciato di essere pronta a sposarsi e a diventare madre con Carlo Gussalli Beretta, dopo aver condiviso una giornata speciale con lui a Brescia. La showgirl, che ha appena compiuto 40 anni, ha espresso grande felicità e serenità, sottolineando quanto il suo rapporto con il giovane imprenditore le dia entusiasmo e stabilità. La coppia ha trascorso il weekend tra amici e familiari, rafforzando il loro legame in modo semplice e naturale.

L'intervista di Melissa Satta a Verissimo. L'ex velina è fidanzata ufficialmente con Carlo Gussalli Beretta, rampollo della dinastia di armaioli "Sono felice, non so cosa chiedere di più": parola di Melissa Satta, ex velina e oggi showgirl affermata, splendida quarantenne (li ha compiuti da poco) e fidanzata ufficialmente con Carlo Gussalli Beretta, giovane rampollo della famiglia bresciana più ricca di tutte. Lo ha detto negli studi di Verissimo, il rotocalco televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. "Sono contenta di tutti gli step che ho fatto, ho avuto diverse relazioni ma è stato molto costruttivo, per trovare la persona giusta, devi provare e cercare – dice ancora Satta –.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Melissa Satta, l’amore con Carlo Beretta: “Spero sarà per sempre” Melissa Satta ha annunciato di sperare che il suo amore con Carlo Gussalli Beretta duri per sempre, durante un'intervista a Verissimo il 14 febbraio. Melissa Satta e Carlo Beretta: fuga d’amore alle Maldive tra relax e scatti social Melissa Satta e Carlo Beretta si sono concessi una fuga romantica alle Maldive. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spero sarà per sempre, Melissa Satta sull'amore con Carlo Beretta a Verissimo; Melissa Satta, le foto della festa per i 40 anni con le amiche e il compagno Carlo Gussalli Beretta; Melissa Satta sulla differenza di età col fidanzato Carlo Beretta: I limiti li pongono solo le persone ignoranti; Melissa Satta racconta il suo amore con Carlo Beretta: Apprezzo i piccoli gesti. Melissa Satta a Verissimo, il dolore per Boateng e la dichiarazione a Carlo Beretta: Matrimonio e un figlio, dico sìMelissa Satta festeggia i 40 anni a Verissimo: dal divorzio alla rinascita, fino all’amore con Carlo Beretta e al messaggio commovente del figlio Maddox. libero.it Ospite a «Verissimo» Melissa Satta confessa: «Spero sia per sempre con Carlo Maria Beretta»Ospite della puntata di «Verissimo» andata in onda sabato 14 febbraio su Canale 5, Melissa Satta ha parlato apertamente della relazione con Carlo Gussalli Beretta, raccontando un momento di piena ... bluewin.ch Melissa Satta e Carlo Beretta: un amore da sogno con "porte aperte alla cicogna" Melissa Satta è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato del suo rapporto con Carlo Gussalli Beretta e della loro vita insieme. "Oggi veramente posso dire di essere felice, non facebook Melissa Satta con Carlo Beretta alle Maldive: "La differenza d'età Solo gli ignoranti pongono limiti" #melissasatta tgcom24.mediaset.it/people/melissa… x.com