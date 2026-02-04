Melissa Satta e Carlo Beretta | fuga d’amore alle Maldive tra relax e scatti social

Melissa Satta e Carlo Beretta si sono concessi una fuga romantica alle Maldive. La coppia ha passato qualche giorno tra mare cristallino e relax, condividendo sui social alcuni scatti. La vacanza segna un passo importante nella loro relazione, che sembra sempre più stabile.

L’ex velina Melissa Satta e il rampollo della dinastia Beretta sempre più uniti: vacanze da sogno nel paradiso tropicale Dalle. L’ex velina Melissa Satta e il rampollo della dinastia Beretta sempre più uniti: vacanze da sogno nel paradiso tropicale Dalle vette innevate della montagna al bianco accecante delle spiagge maldiviane: il passo per Melissa Satta è stato brevissimo. La showgirl sarda, 39 anni, ha scelto il caldo del Sud dell’Asia per una pausa rigenerante insieme al compagno Carlo Gussalli Beretta, erede ventinovenne della storica fabbrica d’armi. La coppia, ormai consolidata da due anni di relazione, ha deciso di condividere con i propri follower frammenti di un viaggio che profuma di stabilità e intesa profonda. 🔗 Leggi su Novella2000.it

