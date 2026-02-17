Sassari in attesa di un nuovo pastore | nove mesi di sede vacante e interrogativi sulla scelta del successore di Saba

A Sassari, la diocesi aspetta ancora un nuovo arcivescovo dopo che Saba si è dimesso. La sede è rimasta vuota per quasi nove mesi, lasciando molti domande sulla scelta del successore. La diocesi ha annunciato che il processo di nomina è ancora in corso, ma nessuna decisione definitiva è stata presa. Nel frattempo, i fedeli continuano a partecipare alle Messe senza un pastore ufficiale.

Sassari Senza Pastore: Nueve Meses di Attesa per un Nuovo Arcivescovo. Sassari è da quasi nove mesi senza una guida spirituale. La prolungata assenza di un arcivescovo, dopo la partenza di monsignor Gian Franco Saba lo scorso maggio, ha generato una situazione di incertezza nella comunità religiosa turritana e solleva interrogativi sulla tempistica delle nomine ecclesiastiche. La gestione provvisoria dell'arcidiocesi è affidata a monsignor Antonio Tamponi, in attesa di una decisione da Roma. La Partenza di Saba e l'Inizio della Sede Vacante. Monsignor Gian Franco Saba, alla guida dell'arcidiocesi dal 2017, ha lasciato Sassari nell'aprile 2025 per assumere l'incarico di Ordinario militare per l'Italia, su indicazione di Papa Francesco.