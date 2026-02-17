Sassari il vento abbatte un palo all’oratorio di Latte Dolce
Un forte vento a Sassari ha fatto cadere un palo di sostegno della rete del campo da calcio dell’oratorio di Latte Dolce, provocando il blocco della strada via Leoncavallo. L’episodio si è verificato questa mattina, quando le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, spostando il palo e creando pericolo per i passanti. I residenti hanno assistito alla scena, spaventati dai rumori improvvisi e dal rischio di ulteriori danni.
Sassari, il vento mette a rischio un campo da calcio: chiusa una strada a Latte Dolce. Un forte vento ha danneggiato un palo di sostegno della rete che protegge il campo da calcio dell'oratorio di Latte Dolce a Sassari, costringendo le autorità a chiudere via Leoncavallo per precauzione. L'episodio, verificatosi nel pomeriggio del 17 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture sportive e sulla necessità di una manutenzione più efficace. Un pomeriggio di vento e preoccupazione al quartiere. La giornata a Sassari si è conclusa con un'allerta meteo che ha messo a dura prova alcune infrastrutture del quartiere di Latte Dolce.
Il giovane è rimasto schiacciato. Soccorso dal 118, è stato portato in ospedale a SassariUsini Il forte vento che oggi giovedì 12 febbraio sta creando seri danni in diverse zone dell'isola non ha risparmiato neanche Usini. Intorno alle 12.45 un ragazzo di 17 anni è stato colpito dai rami ... lanuovasardegna.it
Il maestrale abbatte due alberi a Porto Torres, auto danneggiataPorto Torres Dalle prime ore della mattinata di oggi, 12 febbraio, forti raffiche di vento stanno sferzando la Sardegna, con punte che in diverse aree dell’isola hanno superato i 100 chilometri orari. lanuovasardegna.it
