Sassari il vento abbatte un palo all’oratorio di Latte Dolce

Un forte vento a Sassari ha fatto cadere un palo di sostegno della rete del campo da calcio dell’oratorio di Latte Dolce, provocando il blocco della strada via Leoncavallo. L’episodio si è verificato questa mattina, quando le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, spostando il palo e creando pericolo per i passanti. I residenti hanno assistito alla scena, spaventati dai rumori improvvisi e dal rischio di ulteriori danni.

Sassari, il vento mette a rischio un campo da calcio: chiusa una strada a Latte Dolce. Un forte vento ha danneggiato un palo di sostegno della rete che protegge il campo da calcio dell'oratorio di Latte Dolce a Sassari, costringendo le autorità a chiudere via Leoncavallo per precauzione. L'episodio, verificatosi nel pomeriggio del 17 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture sportive e sulla necessità di una manutenzione più efficace. Un pomeriggio di vento e preoccupazione al quartiere. La giornata a Sassari si è conclusa con un'allerta meteo che ha messo a dura prova alcune infrastrutture del quartiere di Latte Dolce.

