Il Latte Dolce cade a Cassino per 2-0
Il Latte Dolce si ferma a Cassino con una sconfitta per 2-0, interrompendo la serie positiva iniziata due settimane fa con la vittoria sulla Palmese. La squadra affronta una gara difficile in un match decisivo, che ha visto i padroni di casa prevalere e mettere fine al buon momento dei sardi.
