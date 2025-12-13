Il Latte Dolce cade a Cassino per 2-0

Il Latte Dolce si ferma a Cassino con una sconfitta per 2-0, interrompendo la serie positiva iniziata due settimane fa con la vittoria sulla Palmese. La squadra affronta una gara difficile in un match decisivo, che ha visto i padroni di casa prevalere e mettere fine al buon momento dei sardi.

Sconfitta per il Latte Dolce, che a Cassino perde 2-0 e interrompe la striscia positiva aperta due settimane fa con la vittoria contro la Palmese. Per i sassaresi si tratta della settima sconfitta stagionale: nel prossimo turno, a Sassari, arriverà il Budoni, domani impegnato in casa contro la. Today.it

latte dolce cade cassinoTonfo del Latte Dolce (2-0) sul campo del Cassino - 0) per il Latte Dolce nell'anticipo del sedicesimo turno del campionato di s erie D girone G. lanuovasardegna.it

latte dolce cade cassinoSerie D, domani l’anticipo del Latte Dolce sul campo della cenerentola Cassino - Mentre l’ Olbia giocherà la sua gara di campionato ad Anzio, con trasferta garantita dall’imprenditore Romi Fuke, è il fronte societario a tenere banco con una nota stampa emessa mercoledì dalla Sport ... calciocasteddu.it

