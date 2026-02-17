Saronno le rubano le targhe… multata dai T-Red di Uboldo

Una donna di Saronno viene multata dai T-Red di Uboldo e, controllando meglio, si accorge che le targhe della sua auto sono state sostituite con quelle di un’altra vettura. La scena si svolge sulla strada provinciale Saronnese, dove i sistemi di rilevamento elettronico hanno registrato la sua infrazione. Quando si rivolge ai vigili, scopre che qualcuno ha trafugato le sue targhe e le ha montate su un’auto diversa per evitare sanzioni.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno, le rubano le targhe… multata dai T-Red di Uboldo