Uboldo rifugio per cani in emergenza | Le scatolette sono finite

Sono 45 i cani ospitati al rifugio “Una Luce Fuori dal Lager” di Uboldo che oggi si trovano senza scatolette. A lanciare l’allarme è Alessio, responsabile della struttura: “Siamo al collasso, ci serve aiuto. Il cibo è finito”. Negli ultimi due anni la crisi ha ridotto le donazioni al minimo, mentre gli arrivi in emergenza . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

