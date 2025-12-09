Uboldo rifugio per cani in emergenza | Le scatolette sono finite
Sono 45 i cani ospitati al rifugio “Una Luce Fuori dal Lager” di Uboldo che oggi si trovano senza scatolette. A lanciare l’allarme è Alessio, responsabile della struttura: “Siamo al collasso, ci serve aiuto. Il cibo è finito”. Negli ultimi due anni la crisi ha ridotto le donazioni al minimo, mentre gli arrivi in emergenza . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Una luce fuori dal lager associazione di volontariato animalista Rifugio per animali ad Uboldo ( va ) SARONNO Sito web : www.canilisaronno.com fuori fa freddo ...e allora ? Dormiamo tanti saluti da Ago nostro ex ospite del rifugio, adottato da pare - facebook.com Vai su Facebook
45 cani vicino a Como sono rimasti senza cibo: rifugio in difficoltà. L'appello di Alessio - Scatolette, crocchette, adozioni a distanza e anche una semplice condivisione: ogni gesto può aiutare i 45 cani del rifugio in difficoltà ... quicomo.it scrive
