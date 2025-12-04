Rubano 600 euro di Gratta e Vinci fermati dai carabinieri prima di incassare le vincite

Rubano due blocchi di Gratta e Vinci, del valore di 600 euro, ma vengono fermati dai carabinieri prima di incassare i 300 euro vinti "grattando" alcuni dei tagliandi rubati.É successo nella mattinata di ieri, mercoledì 3 dicembre: i ladri, quattro uomini di nazionalità georgiana domiciliati a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Rubano 600 euro di Gratta e Vinci, fermati dai carabinieri prima di incassare le vincite

Contenuti che potrebbero interessarti

RUBANO RIGHELLI: BECCATI, AVEVANO ANCHE LA DROGA Arezzo, rubano righelli in cartolibreria: avevano droga e 2000 euro in contanti: https://www.sr71.it/2025/12/03/arezzo-rubano-righelli-in-cartolibreria-avevano-droga-e-2000-euro-in-contanti/ - facebook.com Vai su Facebook

Spaccano la vetrata di un bar e rubano sigarette, registratore di cassa e biglietti del Gratta e Vinci: analisi sui filmati di videosorveglianza - Proseguono le indagini dei carabinieri sul furto messo a segno al Bar Dal Ciocco a Torre dei Calzolari. Da corrieredellumbria.it

Dipendente rubava Gratta e vinci sul posto di lavoro, arrestato - sala scommesse del centro di Urbino, ritenuto responsabile di una serie di furti ai danni del suo datore di lavoro. Riporta ansa.it

Vince 500mila euro al Gratta e vinci, si sente male e sviene nel locale - Nei giorni scorsi, in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine, un ragazzo, su consiglio di un amico, ha comprato tre biglietti “Numerissimi” da 5 euro ciascuno, si è seduto ai tavoli ... Come scrive blitzquotidiano.it

Centra 500mila euro a Gratta e vinci e sviene - Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si è sentito male. ansa.it scrive

Gratta e Vinci, la dea bendata bacia un cliente di una ricevitoria a Trento: vinti 500mila euro - La fortuna bacia il Nordest: un residente di Trento vince mezzo milione con un biglietto del Nuovo 100X nel gioco del Gratta e Vinci. Segnala ilgazzettino.it

Friuli, giovane centra 500mila euro al Gratta e vinci e sviene - Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si è sentito male. Come scrive tg24.sky.it