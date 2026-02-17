Sardegna nel mirino del Maestrale | Allerta meteo mareggiate e disagi per i collegamenti marittimi fino a stasera

Il vento di Maestrale ha investito la Sardegna, provocando disagi nei collegamenti marittimi e mettendo in allerta le autorità. A Sassari, le raffiche sono state particolarmente forti, causando onde alte e problemi alla viabilità lungo le coste. Molti traghetti sono stati cancellati o hanno subito ritardi, creando disservizi tra le comunità locali. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà fino a questa sera.

Sassari sotto la Morsa del Maestrale: Allerta Meteo e Disagi per l'Isola. Sassari e l'intera provincia sono state colpite da una forte ondata di maltempo, caratterizzata da venti di maestrale intensi e mareggiate lungo le coste. L'allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile della Sardegna e valida fino alle 21:00 di oggi, martedì 17 febbraio 2026, impone massima prudenza, soprattutto nelle aree costiere e più esposte. La situazione ha già causato il dirottamento di traghetti a Olbia, evidenziando la vulnerabilità del territorio e la necessità di un monitoraggio costante. Venti Forti e Mareggiate: Un Quadro Meteo Complesso.