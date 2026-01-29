Pioggia burrasca e forti mareggiate | è allerta meteo arancione in Sardegna

La Sardegna si prepara a un altro giorno di maltempo intenso. Pioggia, vento forte e mareggiate continuano a mettere in crisi alcune zone dell’isola. Le autorità hanno già emesso un’allerta arancione, invitando la popolazione a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La situazione resta critica e si attendono aggiornamenti sulle eventuali misure di sicurezza.

Continua la forte ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ormai da giorni. E sui territori interessati scatta ancora una volta l'allerta meteo, che per la giornata di oggi è arancione in Sardegna e gialla in 9 regioni, dal Nord al Sud della Penisola.

Venti forti e mareggiate scuotono il Foggiano.

Il ciclone Harry sta per interessare l’Italia, portando maltempo intenso con piogge, venti forti e mareggiate.

Arriva il ciclone Harry: allerta rossa in Sardegna

