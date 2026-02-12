Italia nel mirino del maltempo | tra Harry Bis e il ciclone di San Valentino allerta meteo per venti e mareggiate
L’Italia si prepara a affrontare un weekend difficile. Le previsioni parlano di venti forti e mareggiate che coinvolgono molte regioni. Le autorità hanno già emesso allerte per le zone più a rischio, mentre le squadre di protezione civile si organizzano per gestire eventuali emergenze. La situazione resta monitorata costantemente, con l’obiettivo di intervenire prontamente in caso di bisogno.
Harry Bis e il ciclone di San Valentino: l’Italia nel cuore di una tempesta perfetta. L’Italia è sotto la minaccia di una doppia emergenza meteo. A meno di tre settimane dalla tempesta “Harry”, una nuova perturbazione, denominata “Harry Bis”, si prepara a colpire le regioni meridionali e le isole maggiori con venti di burrasca, mareggiate e piogge intense. Il fine settimana sarà ulteriormente complicato dall’arrivo del ciclone di San Valentino, che porterà un brusco calo delle temperature e nevicate su gran parte del Paese. Una situazione eccezionale, come sottolineano gli esperti, per la sua rapidità e intensità.🔗 Leggi su Ameve.eu
