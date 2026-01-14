federica torzullo scomparsa le ricerche dei sub nel lago di bracciano

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa dall’8 gennaio. Le ricerche si sono spostate recentemente nel lago di Bracciano, dove motovedette e subacquei dei carabinieri stanno ispezionando i fondali. Le operazioni mirano a trovare eventuali tracce o il corpo della donna, proseguendo le indagini in un contesto di ricerca attenta e mirata.

Le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall’8 gennaio, si concentrano ora nell’acqua. Da questa mattina, motovedette e subacquei dei carabinieri stanno scandagliando i fondali del lago di Bracciano, nel tentativo di rinvenire elementi utili o il corpo della donna. «Li ho visti discutere in strada. Lui urlava, lei non rispondeva e tendeva ad allontanarsi». Le discussioni tra Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno erano frequenti negli ultimi tempi. L’imprenditore 45enne, indagato per omicidio dalla Procura di Civitavecchia, non riusciva a controllarsi nemmeno in pubblico, mentre Federica, 41 anni, aveva chiesto la separazione giudiziale e l’affidamento del figlio di 10 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

