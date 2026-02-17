Sara Conti ha scelto un trucco blu intenso per le Olimpiadi di Milano-Cortina, perché voleva distinguersi in una competizione importante. Il make-up, più di un semplice dettaglio di look, ha raccontato la sua personalità e la sua passione. Durante la performance, ha pattinato con sicurezza, accompagnata dalla musica di Caruso, creando un momento di grande impatto visivo che ha catturato l’attenzione di tutti.

Una tinta che sembra neutra ma ha in realtà ha un'anima di fuoco. È il colore dell'Italia, che alle Olimpiadi non è certo un dettaglio trascurabile, oltre a essere una nuance che esprime solidità psicologica. In cromoterapia, l'indaco, in particolare, agisce sulla mente, rappresenta l'equilibrio delle polarità mettendo in connessione con le proprie capacità interiori. Il blu, che eleva la personalità, è quindi l'elemento d'effetto che completa la performance in una disciplina, il pattinaggio di figura, in cui l’espressività viene valutata all’interno del sistema di punteggio ufficiale che tiene conto del coinvolgimento emotivo e della presenza scenica in accordo con la musica e la coreografia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sara Conti, il make-up blu è la sua forza espressiva alle Olimpiadi Milano-Cortina

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Mariah Carey ha sorpreso tutti intonando Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si è tenuta questa sera allo stadio San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.