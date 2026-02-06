Olimpiadi Milano-Cortina | Nel blu dipinto di blu con Maria Carey e Valentino Rossi autista del tram di Mattarella La sfilata degli atleti

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si è tenuta questa sera allo stadio San Siro. Centinaia di spettatori hanno assistito al via ufficiale, mentre le telecamere hanno inquadrato il momento in cui Maria Carey ha cantato “Nel blu dipinto di blu” e Valentino Rossi ha sorpreso tutti facendo l’autista del tram di Mattarella. La festa è partita tra luci, musica e un grande entusiasmo, con le due città che si preparano a ospitare le gare in tre regioni diverse.

MILANO – Ha preso ufficialmente il via allo stadio San Siro la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, diffuse in 2 città e 3 regioni. Cinquanta leader mondiali, incluso il vicepresidente Usa J. D. Vance. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato allo stadio sul tram numero 26 guidato dal campione di Moto GP Valentino Rossi. Poi l'ingresso di Mattarella al Meazza, in tribuna, e il saluto al pubblico. Lo stadio San Siro registra il sold out, sono 61mila i presenti al Meazza per il grande show inaugurale.

