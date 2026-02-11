Pericolo all' incrocio tra via Palermo e viale Regina Elena

Un'incrocio molto trafficato di Palermo resta in balia di una buca aperta, coperta solo da una rete. Gli automobilisti devono fare attenzione ogni volta che passano, perché il rischio di incidenti è ancora alto. La situazione si trascina da settimane senza che nessuno abbia sistemato il problema.

All'incrocio tra via Palermo e viale Regina Elena una buca coperta da una rete rappresenta ancora oggi un pericolo per gli automobilisti di passaggio in uno dei punti più trafficati della città.

Nella mattinata del 21 gennaio 2026, all'incrocio tra viale Di Vittorio e viale Fortore si è verificato un incidente mortale.

Un incidente si è verificato questa mattina all’incrocio tra viale d’Annunzio e via Colonna, a Pescara.

Trappola all'angolo tra via Oreto e via Buonriposo: Asfalto ceduto e cavi esposti sulle strisce?Si segnala una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica all'incrocio tra via Oreto e via Buonriposo. Proprio in corrispondenza delle strisce pedonali, all'angolo dove si svolta per via ... palermotoday.it

Scontro tra una moto e un'auto all'incrocio tra viale d'Annunzio e via Colonna, ferito un ragazzo [FOTO]Un incidente stradale si è verificato in viale Gabriele d'Annunzio all'incrocio con via Colonna nella zona di Porta Nuova a Pescara. A scontrarsi, intorno alle ore 9:30, sono state una motocicletta in ... ilpescara.it

