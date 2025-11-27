È morto all'hospice di Chiavari il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Roberto Pareti. Aveva 58 anni e da alcuni mesi conviveva con una malattia. Era stato eletto per la prima volta nel giugno del 2024. L'incarico di Primo cittadino passa fino a nuove elezioni al vice sindaco Mattia Crucioli, ex. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - È morto il sindaco di Santo Stefano d'Aveto