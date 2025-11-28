Perugia variazione di bilancio da 4 milioni | ecco i servizi e progetti finanziati
L’amministrazione comunale di Perugia vara una nuova variazione al bilancio di previsione. Circa quattro milioni di euro in tre anni, coperti dal ‘tesoretto’ di 28 milioni di euro trovati dall'assessora al bilancio, Alessandra Sartore, tra le pieghe dei rendiconti passati e rimessi a disposizione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
