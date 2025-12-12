Il II municipio approva un bilancio da oltre 24 milioni di euro La metà per i servizi sociali nonostante i tagli

12 dic 2025

Il II municipio ha approvato il bilancio previsionale per il triennio 2026-2028, con una cifra superiore a 24 milioni di euro. La metà delle risorse sarà destinata ai servizi sociali, nonostante i tagli previsti. L'approvazione avviene in attesa di ulteriori fondi che saranno definiti dopo il voto in assemblea capitolina.

Il parlamentino del II municipio ha approvato il bilancio previsionale 2026-2028, in attesa di maggiori risorse da ottenere dopo il voto in assemblea capitolina. Ci sono volute quasi 12 ore di dibattito, ma alla fine si è arrivati a una quadra, anche riuscendo a salvare “capra e cavoli” rispetto. Romatoday.it

Congiunta Bilancio-Scuola del 5 dicembre 2025

Video Congiunta Bilancio-Scuola del 5 dicembre 2025