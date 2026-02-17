Sanremo Tredici Pietro | Vado al Festival per spaccare tutto non mi sarei mai presentato con una spicciolata in cassa dritta L’intervista

Tredici Pietro si presenta a Sanremo con un obiettivo chiaro: dimostrare di meritare il suo spazio nel mondo della musica. La sua partecipazione nasce dalla volontà di farsi notare, non da una semplice presenza di passaggio. Sottolinea di voler “spaccare tutto” e di non aver mai pensato di arrivare con poche monete in tasca. Questo debutto sul palco dell’Ariston rappresenta per lui una sfida personale, lontana dal nome del padre, Gianni Morandi. Per molti, il suo ingresso nel festival è visto come un test per conquistare un pubblico più ampio e meno di nicchia.

Nel mondo degli addetti ai lavori il dubbio è fugato da tempo, Tredici Pietro ha una sua vita, un proprio percorso artistico, lontano da quello del padre, per i meno avvezzi al gossip, Gianni Morandi; per altri questo debutto al Festival di Sanremo sarà la messa alla prova dinanzi al più nazionalpopolare dei pubblici per quello che è considerato uno dei più popolari “Figli di.”. Ma sarebbe oggettivamente ingeneroso credere che il rapper 28enne Pietro Morandi stia crescendo all’ombra del cognome che porta, specie dopo l’esperienza accumulata, che ultimamente è passata da un ottimo disco, Non guardare giù, e la collaborazione con Fabri Fibra, che lo ha voluto in voce nel ritornello di Che gusto c’è, di certo una delle hit del 2025.🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026 - Tredici Pietro alle prove con l'orchestra

