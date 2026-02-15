Sanremo Nayt | Vado al Festival con un brano senza ritornello Sono folle? No sono me stesso L’intervista

Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, ha annunciato di partecipare al Festival di Sanremo con un brano senza ritornello. La scelta sorprende molti, ma lui spiega di farlo perché vuole essere autentico e non seguire le regole. A 31 anni, il rapper romano si distingue per la sua originalità e il modo diretto di esprimersi. La sua decisione ha già attirato molte attenzioni tra gli appassionati di musica italiana.

Ha 31 anni e il suo vero nome è William Mezzanotte: Nayt è un esemplare unico di rapper nella scena italiana. Perché di natura appartiene alla categoria dei conscious, quelli che utilizzano il rap come metodo musicale per la propria vena poetica intensa, ricercata, significativa, ma il suo nome è anche molto apprezzato tra gli segue il rap da classifica e anche da chi il rap da classifica, materialmente, lo fa. Grande è infatti l’attesa per Io individuo, il nuovo album in uscita il prossimo 20 marzo. Un talento che mette tutti d’accordo, dunque, che abita al confine, spesso superato in agilità, con il cantautorato più impegnato.🔗 Leggi su Open.online

Nayt partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

