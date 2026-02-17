Sanremo 2027 De Martino Clerici o Amadeus retroscena di Dagospia

Il giornalista Dagospia rivela che il nome di Amadeus, De Martino o Clerici sta creando tensioni tra la Rai e le case discografiche, perché ognuno spinge per avere il suo preferito alla guida del Festival di Sanremo 2027. La disputa si accende anche a causa delle diverse strategie per attrarre pubblico e sponsor, con le parti che discutono su quale volto possa garantire il miglior risultato. Una decisione che potrebbe influenzare anche le scelte artistiche e gli accordi con gli artisti.

Sanremo 2027: Braccio di ferro tra Rai e discografici per il futuro del Festival. La scelta del conduttore per il Festival di Sanremo 2027 è al centro di un acceso confronto tra la Rai e le case discografiche. L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, sembra orientato verso Stefano De Martino, mentre le etichette discografiche premono per un ritorno di Amadeus o, in alternativa, per l'ingaggio di Antonella Clerici. La decisione, che potrebbe avere ripercussioni sulla campagna elettorale del 2027, è attesa a breve. L'eredità di Conti e la ricerca di un nuovo volto. Dopo due anni di successo, Carlo Conti ha concluso il suo mandato alla guida del Festival di Sanremo.