Amadeus torna in Rai? Dagospia non ha dubbi | C’è lo zampino di Fiorello nel 2027 condurrà il Festival di Sanremo

Secondo Dagospia, Amadeus tornerà in Rai nel 2027 per condurre nuovamente il Festival di Sanremo. Il sito di Roberto D’Agostino suggerisce che il ritorno del conduttore romano sarà supportato anche dall’intervento di Fiorello, con cui potrebbe condividere il palco dell’Ariston. Un’anticipazione che alimenta le aspettative dei fan e degli addetti ai lavori, segnando un possibile nuovo capitolo della storica collaborazione tra i due protagonisti dello spettacolo italiano.

Amadeus tornerà in Rai e condurrà di nuovo il Festival di Sanremo a partire dal 2027: è quanto scrive Dagospia, il sito diretto da Roberto D’Agostino, secondo cui il 2027 sarà l’anno “che vedrà il ritorno di di Amadeus sul palco dell’Ariston, per la messa cantata di Sanremo”. Secondo Dagospia, “sponsor” del ritorno di Amadeus in Rai sarebbe Fiorello, che potrebbe anche ritornare in prima serata con un programma tutto suo. E Warner Bros Discovery con cui il conduttore ha un ricco contratto? Non si strapperebbe i capelli sempre secondo quanto scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino. “I dirigenti della rete di Discovery non vedevano l’ora di recedere dall’onerosissimo contratto quadriennale con l’ex disc jockey” si legge. 🔗 Leggi su Tpi.it

