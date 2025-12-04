Sanremo dopo Carlo Conti spuntano i nomi di De Martino e Amadeus | il retroscena
News Tv. Il Festival di Sanremo non è solo l’evento musicale più atteso d’Italia, ma una vera e propria macchina economica e sociale per la Rai, che ne cura la programmazione con estrema attenzione e largo anticipo. Nonostante l’annuncio dei 30 Big in gara per il 2026, l’attenzione è già proiettata al futuro. Sarà il 2026 l’ultimo Festival di Carlo Conti? E chi prenderà il suo posto? Voci insistenti ipotizzano un passaggio di testimone a Stefano De Martino, l’uomo Rai su cui si punta per un ricambio generazionale. Ma il palcoscenico dell’Ariston è terreno fertile per i colpi di scena, e un nome inaspettato rischia di rimettere in discussione ogni piano: quello di Amadeus. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondisci con queste news
Io dopo aver letto che tra i “big” del Festival di Sanremo 2026 ci saranno Elettra Lamborghini e Emis Killa… - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l'annuncio dei 30 artisti in gara a Sanremo 2026, arrivano puntuali le critiche al direttore artistico. Ma Carlo Conti si difende: «Big o non Big, è tutto relativo». L'approfondimento di Angela Calvini si legge qui: buff.ly/RgdO735 Vai su X
Amadeus tornerà presto a condurre Sanremo? Spunta il rumor sul dopo Carlo Conti - Un rumor rilancia l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Amadeus dopo Carlo Conti: ecco perché il suo nome torna a circolare per Sanremo. Riporta rds.it
Notizia clamorosa, ecco chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti: nome amatissimo, pubblico in delirio - Il pubblico è in delirio perché la notizia è davvero incredibile: svelato chi sarà il conduttore di Sanremo 2027 dopo l'addio di Carlo Conti. donnapop.it scrive
Il conduttore di Sanremo 2027: De Martino è pronto ma la Rai corteggia ancora Conti, Amadeus sarebbe l’imprevisto - Si valutano alternative: si parla di un ritorno di Amadeus dopo la debacle su NOVE ma c’è Stefano De Martino in ... Segnala fanpage.it
Maria De Filippi a Sanremo 2026 con Carlo Conti: dopo tante voci, arriva la risposta - Sanremo 2026: dopo settimane di voci su Maria De Filippi, arriva la risposta. Secondo donnaglamour.it
Carlo Conti risponde alle critiche sul cast di Sanremo 2026 - 5 ha risposto alle tante critiche sul cast e sul suo ruolo di direttore artistico. Secondo novella2000.it
Carlo Conti difende i Big di Sanremo dopo le polemiche. E svela a che ora finirà il Festival - Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, commenta le polemiche dopo l'annuncio dei Big ... Scrive dilei.it