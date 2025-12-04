Sanremo dopo Carlo Conti spuntano i nomi di De Martino e Amadeus | il retroscena

News Tv. Il Festival di Sanremo non è solo l’evento musicale più atteso d’Italia, ma una vera e propria macchina economica e sociale per la Rai, che ne cura la programmazione con estrema attenzione e largo anticipo. Nonostante l’annuncio dei 30 Big in gara per il 2026, l’attenzione è già proiettata al futuro. Sarà il 2026 l’ultimo Festival di Carlo Conti? E chi prenderà il suo posto? Voci insistenti ipotizzano un passaggio di testimone a Stefano De Martino, l’uomo Rai su cui si punta per un ricambio generazionale. Ma il palcoscenico dell’Ariston è terreno fertile per i colpi di scena, e un nome inaspettato rischia di rimettere in discussione ogni piano: quello di Amadeus. 🔗 Leggi su Tvzap.it

