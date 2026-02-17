Sanremo 2026 i lookmaker bagheresi Clemente e Di Stefano nel team beauty del Festival

Riccardo Clemente e Roberto Di Stefano, lookmaker di Bagheria, sono entrati nel team beauty di Sanremo 2026 dopo essere stati scelti per il loro talento e la capacità di creare look unici. La loro presenza alla kermesse musicale più famosa d’Italia si deve alla reputazione consolidata nel settore dell’immagine e alla loro abilità nel trasformare lo stile di artisti e personaggi pubblici. Quest’anno, i due professionisti si occuperanno di curare i look di alcuni dei cantanti in gara, portando un tocco di creatività siciliana alla manifestazione.

I due professionisti saranno negli spazi del Villaggio per curare look, consulenze d'immagine e collegamenti dedicati ai commenti sulle star e sugli ospiti dell'evento La creatività siciliana conquista la più prestigiosa kermesse musicale italiana. I lookmaker bagheresi Riccardo Clemente e Roberto Di Stefano, professionisti dell'immagine riconosciuti per stile, tecnica e capacità di valorizzare l'identità estetica di artisti e personaggi pubblici, sono stati selezionati per far parte del team beauty del Villaggio del Festival di Sanremo, dove metteranno la loro arte al servizio di vip, star e ospiti dell'evento.