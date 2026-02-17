Sanremo 2026 chi potrebbe prendere il posto di Carlo Conti e no non si tratta di De Martino
Sanremo 2026, Carlo Conti potrebbe lasciare il palco per motivi di salute, spingendo gli organizzatori a cercare un nuovo volto. La paura di un suo ritiro si fa strada dopo alcune settimane di indiscrezioni sul suo stato di salute, che ha portato a speculazioni sui possibili sostituti. Tra i candidati, circola con insistenza il nome di Amadeus, che si prepara a una possibile sfida in più sul grande palco.
Chi potrebbe sostituire Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo 2026? In queste ore è spuntato un nuovo nome e non si tratta di Stefano De Martino, ma di un altro stimato conduttore. “Il team De Martino e il diretto interessato, però, non hanno considerato i superpoteri di Carlo Conti che avrebbe già in testa il suo successore, per lo meno sul palco dell’Ariston. Un personaggio che è già suo ‘vice’ visto che condurrà ancora una volta il Dopo Festival: Nicola Savino”, si legge dal rumor. Sarà davvero così? Carlo Conti dopo Sanremo 2026 lascerà quindi il posto a Nicola Savino? “In Rai qualcuno ne è più che certo: «Conti e Savino solo alleati contro De Martino. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Sanremo, Carlo Conti “scarta” De Martino: “Al mio posto qualcuno con esperienza”
Carlo Conti ha deciso di non coinvolgere De Martino nella prossima edizione di Sanremo.
Chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il nome vi lascerà sbalorditi: non è Stefano De Martino!
Il nome che prenderà il posto di Carlo Conti alla guida di Sanremo ha sorpreso tutti: non sarà Stefano De Martino.
Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore insieme a Carlo Conti Ecco cosa sappiamo
Festival di Sanremo 2026, chi sono i super ospiti di quest’anno?Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo. Dal ritorno di Tiziano Ferro ad Eros Ramazzotti, ecco chi salirà sul palco dell'Ariston. ildigitale.it
Martedì 24 febbraio Carlo Conti darà il via all’edizione 2025 del Festival di #Sanremo2026. Tra ritorni e debutti, trenta artisti presenteranno i loro brani nella categoria Big. Qui tutti i testi delle canzoni in gara https://shorturl.at/qgj89 facebook
#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti aggiungendo che con Eros Ramazzotti e Laura Pausini “rappresentano i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell'Ariston x.com