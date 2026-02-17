Mara Venier si prepara a salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026, questa volta come ospite speciale nella serata dedicata alle cover del venerdì. La conduttrice, nota per la sua spontaneità, prenderà parte alla gara musicale, portando con sé un tocco di familiarità e calore. Nel frattempo, Carlo Conti sta spingendo affinché Federica Brignone partecipi come ospite, cercando di convincerla a salire sul palco con le sue performance sportive.

Ci sarà anche Mara Venier al Festival di Sanremo 2026. Non seduta in platea come in passato bensì protagonista sul palco dell’Ariston, nella serata delle cover del venerdì. E intanto Carlo Conti starebbe facendo pressing su Federica Brignone dopo le straordinarie vittorie alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La campionessa era già stata ospite di Amadeus due anni fa e potrebbe presto tornare nella città dei fiori per fare il bis. Cosa farà Mara Venier a Sanremo 2026. Mara Venier pronta a tornare al Festival di Sanremo per una partecipazione speciale nella serata delle cover. Secondo un’indiscrezione riportata da Il Messaggero, la conduttrice affiancherà Ditonellapiaga e Tony Pitony nella puntata del 27 febbraio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, c’è anche Mara Venier. E Carlo Conti fa pressing su Federica Brignone

Federica Brignone a Sanremo? Il pressing di Carlo Conti, il precedente e la risposta “alla Sinner”Federica Brignone ha conquistato il palco di Sanremo 2024 perché Carlo Conti ha spinto perché partecipasse, riprendendo un episodio passato che aveva coinvolto anche Sinner.

Da Mara Venier a Carlo Conti, Atreju si fa nazional-popolareAtreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia, si apre a temi di cultura e televisione con un dibattito dedicato alla televisione e alla cultura nazionalpopolare italiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.