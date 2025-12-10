Da Mara Venier a Carlo Conti Atreju si fa nazional-popolare
Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia, si apre a temi di cultura e televisione con un dibattito dedicato alla televisione e alla cultura nazionalpopolare italiana. Tra i protagonisti sul palco, Mara Venier, Carlo Conti e Marco Liorni, mentre Ezio Greggio si collega da remoto, evidenziando l’interesse crescente verso questo settore nel contesto politico e culturale del paese.
Atreju si fa pop. Oggi la kermesse di Fratelli d'Italia ha ospitato il dibattito "La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia" con i conduttori Mara Venier, Carlo Conti e Marco Liorni che sono fisicamente saliti sul palco, mentre Ezio Greggio ha partecipato in videocollegamento. "Siamo qua solo grazie al pubblico", hanno detto i conduttori mentre ad ascoltarli in prima fila spiccavano il presidente del Senato Ignazio La Russa, il responsabile della segreteria politica del partito Arianna Meloni, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il mainstream? A noi! Ma quale politica ad Atreju, c'è Mara Venier - Nessuno slalom tra domande politiche, perché non ci sono.
Venier, fiera di essere nazionalpopolare - "Alcuni anni fa, Pippo Baudo si offese moltissimo, perché l'allora presidente della Rai Manca aveva classificato i suoi programmi nazionalpopolari.
