Federica Brignone a Sanremo? Il pressing di Carlo Conti il precedente e la risposta alla Sinner
Federica Brignone ha conquistato il palco di Sanremo 2024 perché Carlo Conti ha spinto perché partecipasse, riprendendo un episodio passato che aveva coinvolto anche Sinner. La campionessa di sci è salita sul palco durante la prima serata, mentre il conduttore Amadeus e Marco Mengoni le hanno dato il benvenuto. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori, soprattutto tra gli appassionati di sport e musica.
Federica Brignone fu protagonista nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, quando venne accolta sul palco dell’Ariston dal conduttore Amadeus e da Marco Mengoni. La fuoriclasse valdostana diede vita a un bel siparietto il 6 febbraio, portando il suo casco da gara e scherzando sull’iconica scalinata, prendendosi il suo spazio attorno alle ore 23.00. Un impegno di qualche minuto, una brevissima parentesi tra una gara e l’altra nel cuore di una stagione che si rivelò molto soddisfacente. La ribattezzata Tigre di La Salle tornerà nell’evento televisivo più seguito della stagione in occasione dell’edizione che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio? L’invito è stato spedito alla Campionessa Olimpica di superG e gigante, capace di conquistare due medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 nel giro di quattro giorni, a dieci mesi da un terribile infortunio che avrebbe potuto chiudere la sua eccezionale carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti discussi: Federica Brignone, no al Festival di Sanremo: Sono una sciatrice; Brignone e la risposta secca su un possibile invito a Sanremo: Lo lascio ai cantanti...; Federica Brignone come Tomba e Compagnoni, lo sci italiano ha la sua Santa Trinità (ma anche Goggia è nella storia); Le altre si inchinano, Brignone in lacrime: Un miracolo essere qui. Sanremo? Sono una sciatrice...
Brignone e la risposta secca su un possibile invito a Sanremo: Lo lascio ai cantanti...La campionessa azzurra, due ori alle Olimpiadi a Cortina, si gode il successo ma non pensa al palco dell'Ariston ... corrieredellosport.it
Carlo Conti vuole Brignone a Sanremo. Lei: Io scio, non canto. Ma la Rai ci speraL'olimpionica non sembra convinta. Ma in Rai ancora sperano. E alla fine dell’estate sarà pronto il documentario che racconterà la sua storia ... msn.com
