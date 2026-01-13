Donna trovata morta dal figlio la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo
La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione al decesso di una donna di 63 anni, trovata senza vita ieri dal figlio nella sua abitazione a Maiolati Spontini. L’indagine mira a chiarire le cause del decesso e a verificare eventuali responsabilità.
ANCONA – È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, dalla Procura dorica, sul caso della donna di 63 anni trovata morta ieri dal figlio, in casa, a Maiolati Spontini. L'indagine per ora è contro ignoti. Un atto dovuto dal pubblico ministero Marco Pucilli e necessario per disporre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Runner morta nel sonno, la Procura di Verona apre un fascicolo per omicidio colposo
Leggi anche: Runner Anna Zilio morta nel sonno, la Procura di Verona apre un fascicolo per omicidio colposo
Va a svegliare la mamma, ma la trova morta nel letto; Madre e figlio trovati morti in casa, l'ipotesi: lui stroncato da un malore, lei vittima di una caduta; Giovane trovato morto nella sua abitazione di Londra: è il figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli; Dramma sul Garda, marito e moglie trovati morti in casa: a lanciare l'allarme il figlio che non riusciva a contattarli.
Donna trovata morta nel letto dal figlio a Maiolati Spontini, era appena diventata nonna: lividi sul corpo - Il pubblico ministero ha disposto un’autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso della donna trovata morta dal figlio a Maiolati Spontini ... virgilio.it
Donna trovata morta a letto in casa con ematomi, disposta l'autopsia - Una donna di 63 anni, pensionata, è stata trovata morta in casa mentre era ancora a letto in pigiama nella propria abitazione a Maiolati Spontini nello Jesino, in provincia di Ancona. ansa.it
Maiolati Spontini - Donna trovata morta in casa, disposta autopsia - Era ancora a letto in pigiama la 63enne, pensionata, trovata morta in casa sua a Maiolati Spontini nello Jesino. veratv.it
Viveva a Verona da una decina di anni la 39enne keniota trovata morta ieri in un alloggio dell’Agec a Borgo Nuovo. La donna era seguita dai servizi sociali , ma aveva una vita autonoma, come ha spiegato l’assessora Luisa Ceni ai nostri microfoni. - facebook.com facebook
Verona, donna di 39 anni trovata morta in un appartamento: era incintaA dare l'allarme il l'uomo che frequenteva da tempo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.