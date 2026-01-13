Donna trovata morta dal figlio la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione al decesso di una donna di 63 anni, trovata senza vita ieri dal figlio nella sua abitazione a Maiolati Spontini. L’indagine mira a chiarire le cause del decesso e a verificare eventuali responsabilità.

ANCONA – È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, dalla Procura dorica, sul caso della donna di 63 anni trovata morta ieri dal figlio, in casa, a Maiolati Spontini. L'indagine per ora è contro ignoti. Un atto dovuto dal pubblico ministero Marco Pucilli e necessario per disporre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Donna trovata morta nel letto dal figlio a Maiolati Spontini, era appena diventata nonna: lividi sul corpo - Il pubblico ministero ha disposto un’autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso della donna trovata morta dal figlio a Maiolati Spontini ... virgilio.it