Sannazaro distrutto il sindaco Manfredi | Pronti a ricostruirlo

L’incendio scoppiato all’alba ha distrutto il teatro Sannazaro, causando danni ingenti alla struttura. Il fuoco si è diffuso rapidamente, avvolgendo il teatro e lasciando solo macerie carbonizzate. Il sindaco Manfredi ha dichiarato che l’amministrazione è pronta a ricostruire l’edificio, che rappresenta un punto di riferimento culturale per la città. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la mattina per spegnere le fiamme.

La titolare Lara Sansone in lacrime. Il capo-compagnia Lucio Pierri: "Non c'è più ma torneremo più forti di prima" Il teatro Sannazaro non c'è più. Distrutto, ridotto in cenere dall'incendio divampato all'alba e propagatosi nell'arco della mattina. Lara Sansone, nipote della fondatrice Luisa Conte e titolare della struttura è stata vista in lacrime mentre guardava ciò resta di un pezzo di storia della sua famiglia. Se da un lato Sono in corso le indagini per capire come sia partito il rogo, cominciato dalla copertura superiore del teatro, dall’altro già si parla di ricostruzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

