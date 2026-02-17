Incendio al teatro Sannazaro è completamente distrutto Manfredi | Aiuteremo a ricostruire

Un incendio ha distrutto completamente il teatro Sannazaro a Napoli, provocando danni ingenti alla struttura e lasciando senza casa molte persone. Il sindaco Manfredi promette di intervenire per aiutare le famiglie colpite, assicurando che farà tutto il possibile per ricostruire. Già sono stati contattati i rappresentanti delle istituzioni, come Fico e Giuli, che hanno garantito piena collaborazione. La notte scorsa, le fiamme sono divampate intorno alle 2, e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare il rogo.

Il sindaco di Napoli assicura: "Faremo di tutto per aiutare la famiglia a ricostruire". Già sentiti Fico e Giuli: "Ci sarà massima cooperazione istituzionale".🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa Conte Un incendio divampato nella notte a Napoli ha causato enormi danni al teatro Sannazaro e ha reso inagibili diversi edifici vicini, mentre alcune persone sono state intossicate dalle fiamme. Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: cupola in fiamme e danni Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo di una parte della copertura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Napoli, incendio a Chiaia: brucia la cupola del teatro Sannazaro; Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro. FOTO; Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: le fiamme divorano la storica cupola. Napoli, grave incendio al Teatro Sannazaro: persone intossicate e Vigili del Fuoco in azioneIncendio al Teatro Sannazaro: fiamme alte a Chiaia, residenti intossicati e soccorsi in azione. Gli ultimi aggiornamenti dopo l'emergenza a Napoli. notizie.it Napoli, incendio al teatro Sannazaro, i residenti: «Chiusi in casa con i fazzoletti sul naso, c'è una nube enorme»Le fiamme, alte, il fumo denso. Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia per l'incendio che ha coinvolto lo storico teatro Sannazaro di Napoli. «Siamo svegli ... ilmessaggero.it Incendio nel cuore di Napoli, in via Chaia: le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Gli aggiornamenti su IlMattino.it #IlMattino #teatrosannazaro #napoli #incendio #chia facebook Grave incendio alle prime ore di oggi al teatro Sannazaro, in via Chiaia, a #Napoli. I vigili del fuoco, intorno alle 5 di stamane, sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha provocato l'intossicazione di alcune persone che sono state trasportat x.com