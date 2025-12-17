San Lazzaro di Betania, celebrato il 17 dicembre, è una figura importante della tradizione cristiana nota per il miracolo della resurrezione operato da Gesù. La sua figura è venerata in molte culture, simbolo di fede e speranza, e il suo ricordo viene commemorato con diverse tradizioni nel mondo.

© Quotidiano.net - San Lazzaro di Betania: il Santo del 17 dicembre e la sua celebrazione nel mondo

San Lazzaro di Betania è una figura centrale nella tradizione cristiana, celebrato il 17 dicembre. Conosciuto principalmente per il miracolo della resurrezione compiuto da Gesù, Lazzaro è venerato in diverse parti del mondo per la sua fede e la sua testimonianza di vita. Chi è San Lazzaro di Betania?. San Lazzaro, originario di Betania, è noto come il fratello di Marta e Maria, due figure altrettanto importanti nel Nuovo Testamento. La sua storia è narrata nel Vangelo di Giovanni, dove si racconta che Lazzaro, già morto da quattro giorni, fu resuscitato da Gesù. Questo miracolo è significativo non solo per la dimostrazione del potere divino di Cristo, ma anche per l'importante messaggio di fede e speranza che trasmette ai credenti. Quotidiano.net

Leggi anche: San Eligio: Il Santo del 1° Dicembre Celebrato in Tutto il Mondo

Leggi anche: San Siro: Il Santo del 9 Dicembre Celebrato in Tutto il Mondo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Santo del Giorno 29 Luglio San Lazzaro di Betania

San Lazzaro di Betania: il Santo del 17 dicembre e la sua celebrazione nel mondo - Scopri chi è San Lazzaro di Betania, perché è diventato santo e come viene celebrato il 17 dicembre nel mondo. quotidiano.net