San Lazzaro di Betania | il Santo del 17 dicembre e la sua celebrazione nel mondo

San Lazzaro di Betania, celebrato il 17 dicembre, è una figura importante della tradizione cristiana nota per il miracolo della resurrezione operato da Gesù. La sua figura è venerata in molte culture, simbolo di fede e speranza, e il suo ricordo viene commemorato con diverse tradizioni nel mondo.

San Lazzaro di Betania è una figura centrale nella tradizione cristiana, celebrato il 17 dicembre. Conosciuto principalmente per il miracolo della resurrezione compiuto da Gesù, Lazzaro è venerato in diverse parti del mondo per la sua fede e la sua testimonianza di vita. Chi è San Lazzaro di Betania?. San Lazzaro, originario di Betania, è noto come il fratello di Marta e Maria, due figure altrettanto importanti nel Nuovo Testamento. La sua storia è narrata nel Vangelo di Giovanni, dove si racconta che Lazzaro, già morto da quattro giorni, fu resuscitato da Gesù. Questo miracolo è significativo non solo per la dimostrazione del potere divino di Cristo, ma anche per l'importante messaggio di fede e speranza che trasmette ai credenti. Quotidiano.net

