San Sebastiano al Vesuvio torna la sagra di prodotti locali | il ricavato alla Caritas

A San Sebastiano al Vesuvio torna la tradizionale sagra dedicata ai prodotti locali. L’evento, organizzato per sostenere la comunità, prevede la raccolta di fondi destinati alla Caritas parrocchiale, che li utilizzerà per supportare le famiglie in difficoltà. Un’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio e contribuire a un’iniziativa solidale, nel rispetto delle tradizioni e della comunità locale.

Torna l'appuntamento con la solidarietà a San Sebastiano al Vesuvio. Sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 19, presso le bottegucce di Piazza Belvedere, si svolgerà la tradizionale sagra di prodotti

