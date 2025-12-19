Nuovo parcheggio di Patrignone a San Giuliano Terme | via libera al progetto esecutivo

Il Comune di San Giuliano Terme ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo parcheggio di Patrignone, segnando un importante avanzamento verso la sua realizzazione. Questa iniziativa mira a migliorare la fruibilità e la mobilità nella zona, offrendo una soluzione efficace alle esigenze di residenti e visitatori. Un passo concreto che rafforza l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il territorio e potenziare i servizi urbani.

