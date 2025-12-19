Nuovo parcheggio di Patrignone a San Giuliano Terme | via libera al progetto esecutivo
Il Comune di San Giuliano Terme ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo parcheggio di Patrignone, segnando un importante avanzamento verso la sua realizzazione. Questa iniziativa mira a migliorare la fruibilità e la mobilità nella zona, offrendo una soluzione efficace alle esigenze di residenti e visitatori. Un passo concreto che rafforza l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il territorio e potenziare i servizi urbani.
Il Comune di San Giuliano Terme compie un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in via Don Sturzo in località Patrignone. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento, che prevede un investimento complessivo di 365.000 euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: San Giuliano Terme: pubblicato bando per la gestione dei servizi al parcheggio intermodale
Leggi anche: Ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano: via libera al progetto esecutivo
