San Giovanni Valdarno accende il Natale 2025

Arezzo, 1 dicembre 2025 – . Solidarietà, cultura, musica, divertimento e comunità: la città del Marzocco inaugura le festività 2025 con oltre un mese di appuntamenti per tutte le età. Torna a brillare la magia del Natale a San Giovanni Valdarno che, anche per il 2025, si prepara a vivere oltre un mese di iniziative, spettacoli, atmosfere luminose e momenti di condivisione diffusi. La città di Masaccio indosserà di nuovo il suo abito più scintillante grazie a un programma intenso e articolato, capace di intrecciare tradizione, cultura, solidarietà e intrattenimento e di coinvolgere famiglie, bambini, giovani e anziani, cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni Valdarno accende il Natale 2025

