San Gemini il borgo festeggia Carnevale e riscopre la maschera di ‘Nasotorto’

San Gemini celebra il Carnevale e riscopre la maschera di ‘Nasotorto’ dopo che la biblioteca comunale ha organizzato un incontro dedicato alle maschere umbre della commedia dell’arte, attirando molti appassionati e curiosi del paese.

La biblioteca comunale di San Gemini ha ospitato un incontro dedicato alla scoperta delle maschere umbre della commedia dell'arte, in collaborazione con l'associazione ‘Il Laboratorio del Paesaggio’ di Avigliano Umbro. Una full immersion che ha portato, dopo ricerche e approfondimenti pregressi, a scoprire l’esistenza di maschere storiche che riguardano direttamente il territorio sangeminese. A tal proposito grazie allo studio di Paola Falchi, coadiuvata da Giovanni Natalini, è ‘tornata a casa’ – se così si può dire – la maschera ‘Nasotorto’, perché i suoi nonni, da parte materna, erano di Collepizzuto.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Monreale festeggia il Carnevale: sfilata in maschera, musica e balli a Villaciambra e MalpassoGiovedì pomeriggio, le frazioni di Monreale, Villaciambra e Malpasso, si preparano a festeggiare il Carnevale con una sfilata in maschera.

Mondello festeggia il Carnevale: corteo in maschera e trenino panoramico tra le bellezze della borgataDomenica mattina a Mondello si anima con il Carnevale.

