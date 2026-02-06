Monreale festeggia il Carnevale | sfilata in maschera musica e balli a Villaciambra e Malpasso

Giovedì pomeriggio, le frazioni di Monreale, Villaciambra e Malpasso, si preparano a festeggiare il Carnevale con una sfilata in maschera. Alle 15.30, le strade si riempiranno di musica, balli e colori, portando allegria tra i residenti. I bambini e le famiglie si incontrano per vivere insieme un momento di festa e spensieratezza.

Giovedì 12 febbraio, alle ore 15.30, le frazioni di Monreale, Villaciambra e Malpasso, si coloreranno di allegria con la sfilata di Carnevale. Il raduno e la partenza sono previsti nella scuola dell'infanzia di Villaciambra; da lì il corteo mascherato attraverserà le vie del paese per raggiungere.

