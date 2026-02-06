Mondello festeggia il Carnevale | corteo in maschera e trenino panoramico tra le bellezze della borgata

Domenica mattina a Mondello si anima con il Carnevale. La borgata si riempie di maschere, musica e allegria, mentre il corteo sfila tra le vie e il trenino panoramico attraversa le bellezze del quartiere. La festa comincia alle 10 e si prevede una giornata di colori e divertimento per tutti.

A Mondello, domenica 8 febbraio, arriva il Carnevale. La borgata si appresta a vivere una giornata di festa, colori e sorrisi: "La partenza è fissata per le ore 10.30 da piazza Valdesi, da dove prenderà vita una coloratissima sfilata che attraverserà il lungomare fino ad arrivare alle Terrazze del Charleston. Ad allietare la parata ci saranno personaggi dei fumetti, musica travolgente e tanta animazione, per far ballare e divertire grandi e piccoli in un'atmosfera di festa, allegria e condivisione. All'arrivo, una sorpresa speciale attenderà i più piccoli: il trenino panoramico di Mondello, pronto a regalare ai bambini un giro tra le bellezze della borgata.

